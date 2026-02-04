Украина создала в ВСУ новое командование беспилотных систем ПВО

ВСУ на фоне ударов российской армии создали новое командование беспилотных систем противовоздушной обороны. Об этом в телеграм-канале заявил главком украинских войск Александр Сырский.

Он подчеркнул, что в командный состав вошли высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом. По его словам, украинская армия решила усилить защиту административных центров прифронтовых участков от беспилотников.

«„Малая ПВО“ — одно из самых динамичных и технологичных направлений современной войны. Соответственно, решения здесь должны быть быстрыми, четкими и нестандартными», — написал Сырский.

Ранее отставной офицер армии США Станислав Крапивник предположил, что кризис снабжения может стать решающим фактором для ВСУ. Он назвал логистические вопросы более важными, чем тактические решения, так как дефицит боеприпасов и продовольствия ставит под вопрос саму возможность эффективных действий армии.