Москалькова попросила омбудсмена Украины проверить данные об убийстве пленного ВСУ
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова призвала украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца проверить сведения об убийстве ВСУ российского военнопленного. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Москалькова отметила, что информацию о зверском убийстве российского военнопленного украинскими военными распространили СМИ.
«Считаю, что это является грубейшим нарушением норм международного права и виновные должны понести строгое наказание», — подчеркнула она.
Российский омбудсмен подчеркнула, что уполномоченному по правам человека на Украине Дмитрию Лубинцу необходимо тщательно проверить этот факт. Она также попросила сообщить о результатах проведенной проверки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что западная пресса утаивает информацию о зверствах и преступлениях ВСУ как против мирных жителей Донбасса, так и против бойцов ВС РФ.
Рассказ немецкого медика Каспара Гроссе о работе в зоне боевых действий опубликовала газета The New York Times. Врач рассказал, как был свидетелем убийства российского военнопленного.