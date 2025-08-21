Украина согласилась заморозить конфликт и признать территории утраченными

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одним из возможных сценариев урегулирования конфликта Киев рассматривает его заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения. При этом, юридически территории, оказавшиеся под контролем России, должны оставаться украинскими, сказал он в интервью газете La Repubblica .

«Одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта», — сказал он.

Подоляк отметил, что Украина осознает реальность текущей ситуации, однако он подчеркнул, что в юридическом плане Киев не откажется от претензий на эти территории.

В качестве ключевого условия безопасности, по словам советника, должна выступать украинская армия. Он указал, что вооруженные силы страны сформированы из «ветеранов с большим опытом», но для их эффективного функционирования требуется стабильное снабжение и финансовая поддержка. Подоляк подчеркнул, что сильная и многочисленная армия станет первой линией обороны Украины.

Ранее Глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что вернуть недавно присоединенные регионы силой невозможно.