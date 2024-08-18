Для нападения на Курскую область киевский режим сформировал мощные силы наемников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» .

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Он подчеркнул, что непрофессионалы в атаке на российский регион не участвовали — их собрали по всей линии боевого соприкосновения, делая предпочтение уже опытным бойцам.

«Остальных дооснастили. Наемники, поляки и прочее-прочее — были сформированы очень мощные силы», — сказал Лукашенко.

Рано утром 6 августа подразделения ВСУ предприняли попытку захватить территории в Курской области. Продвижение противника удалось предотвратить. За время боевых действий в регионе, по данным Минобороны, украинцы потеряли свыше трех тысяч человек.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 18 августа сообщил, что на вверенном его подразделению участке на территории региона украинских боевиков остановили на по всему периметру.