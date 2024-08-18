«Ахмат» остановил ВСУ на своем участке Курского направления

Алаудинов: «Ахмат» остановил ВСУ на своем участке на Курском направлении

Фото: РИА «Новости»

Бойцы спецназа «Ахмат» остановили боевиков ВСУ на своем участке на Курском направлении. Об этом в Telegram-канале сообщил командир подразделения Апти Алаудинов.

«Противника остановили по всему периметру, где мы есть. Он предпринимает отчаянные попытки прорваться, где мы находимся», — сказал он.

Алаудинов добавил, что утром в воскресенье бойцы «Ахмата» уничтожили боевую бронированную машину ВСУ с личным составом.

«Всем держать строй, держаться бодрячком. Молимся своему богу, который нас любит. Поэтому мы не можем проиграть. Пусть нам поможет бог. „Ахмат“ — сила, Россия — мощь», — подчеркнул командир «Ахмата».

Ранее в воскресенье Алаудинов сообщил, что за прошлые сутки бойцы «Ахмата» и других подразделений уничтожили 50 боевиков и 11 единиц техники ВСУ.

Политический аналитик Марк Слебода отмечал, что ВС России окружили ВСУ в Курской области с трех сторон.

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