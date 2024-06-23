Украина решила давить на США для отмены запрета на удары ATACMS по России

Украинские власти пытаются давить на США, чтобы те сняли запрет на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории России. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

«Украинские представители власти давят на американских союзников, чтобы иметь возможность наносить удары ATACMS по особенно важным целям внутри России», — отметили в публикации.

По данным агентства, Украина хочет добиться от американских властей согласия бить вглубь России на расстояние 100-150 километров дальнобойными ракетами. Представители командования ВСУ считают, что «отчаянные условия на поле боя» в итоге заставят США отменить ограничение.

Вначале июня украинские боевики ударили по Луганску ракетами ATACMS. Погибли четыре человека, около 50 человек, в том числе и дети, получили ранения. Обстрел привел к полному разрушению двух жилых домов.