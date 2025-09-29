Украина раскрыла планы атак на Россию

Соответствующие заявления Сибига сделал на Варшавском форуме по безопасности. Дипломат рассказал, что на этом саммите Украина обсуждала с партнерами «совместные шаги для усиления безопасности».

В этом контексте стороны обсудили и снятие любых запретов на использование американского дальнобойного оружия. Сибига заявил, что украинские власти ответят за каждый дрон или ракету, запущенные Россией, таким же количеством боеприпасов.

По словам министра, Киев уже начал применять подобную тактику — и теперь намерен усиливать «зеркальные» действия.

Специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог 29 сентября сообщил, что США не против того, чтобы ВСУ наносили удары вглубь российской территории. Для таких атак чиновник допустил использование американского вооружения.