Американские власти не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России. Об этом специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в интервью телеканалу Fox News .

«Я полагаю, что, учитывая высказывания вице-президента [США Джей Ди] Вэнса, а также госсекретаря Марко Рубио, ответ на этот вопрос — да, используйте возможности, чтобы наносить удары вглубь», — сказал он.

По его словам, для ВСУ на российской земле нет «неприкосновенных мест». Правда, не уточнил, может ли Киев использовать американское дальнобойное оружие для этих целей.

Кроме того, Келлог подтвердил, что глава киевского режима Владимир Зеленский просил Белый дом передать им крылатые ракеты Tomahawk. Но добавил, что решение по этому запросу пока не принято.