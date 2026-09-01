Украина просила о переговорах, заявил Путин

Путин: Киев просит о личных встречах, с террористами переговоров не ведут

Украинские власти просили Россию возобновить диалог. Поступал запрос и о прямых контактах на высшем уровне, рассказал российский президент Владимир Путин во время общения с журналистами на саммите ШОС.

Таким образом глава государства ответил на вопрос корреспондента о заявлениях президента Украины Владимира Зеленского. Тот высказывался о российском небе.

Президент России уточнил, что лично не слышал слова украинского лидера, но «если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм».

«И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», — добавил Владимир Путин.

На том же пресс-подходе глава Кремля предупредил тех, «кто хочет слопать нас», о высокой вероятности «схлопотать по зубам».