Путин назвал заявкой на гостерроризм угрозы Зеленского гражданским аэропортам в РФ

Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о небезопасности полетов в России можно считать заявкой на государственный терроризм. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил в ходе пресс-конференции по результатам саммита ШОС в Бишкеке.

«Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут», — подчеркнул президент России.

Путин добавил, что если подобные трагедии будут происходить, то Россия найдет, чем ответить — «пусть никто не сомневается».

На пресс-конференции глава государства предупредил, что любые попытки ослабить Россию могут дорого обойтись агрессору, он может «схлопотать по зубам». Путин ответил на вопросы журналистов после саммита ШОС, который прошел в Бишкеке.