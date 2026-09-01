Путин предупредил тех, кто «хочет слопать нас» о возможности «схлопотать по зубам»

Путин: если кто-то захочет слопать нас, то может схлопотать по зубам

Любые попытки внешних сил ослабить или уничтожить Россию обернутся для потенциальных агрессоров сокрушительным ответом. Об этом российский лидер Владимир Путин предупредил в ходе пресс-конференции по результатам ШОС.

«Если кто-то хочет слопать или сожрать нас, то может схлопотать по зубам», — привело высказывание политика РИА «Новости».

На той же пресс-конференции глава государства рассказал и о положении ВСУ на линии соприкосновения. Владимир Путин объяснил, что украинские войска «будут сыпаться».

Саммит ШОС состоялся в Казахстане. Политолог Сипров в беседе с 360.ru предполагал, что это мероприятие станет подготовкой ко встрече мировых лидеров в КНР.