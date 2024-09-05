Профессор Дизен: удар России по ВСУ в Полтаве показал, что Украина проигрывает

Удар военных России по учебному центру ВСУ в Полтаве указывает на неизбежное поражение украинской армии в конфликте. Об этом заявил норвежский профессор Гленн Дизен на YouTube-канале Wion.

«Это ужасающие потери (после удара по центру в Полтаве — прим. ред.) <…> Мы видим у Украины и НАТО симптомы, характерные для последних стадий войн, когда сторона проигрывает», — сказал он, имея в виду под симптомами нехватку ресурсов и растущие потери.

По мнению политолога, ВСУ ждут большие проблемы на поле боя. Украинским военным придется отступать неорганизованными группами из-за новых котлов, в которые их возьмут российские войска.

Ранее врач Игорь Ткачев заявил, что часть боевиков погибли во время удара по Полтаве из-за недостаточной подготовки медиков на Украине. По его словам, врачи использовали некачественное оборудование и растерялись, когда нужно было спасать раненых.