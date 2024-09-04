Украинских медиков обвинили в большом числе жертв среди ВСУ после удара в Полтаве

После удара ВС России по учебному центру ВСУ в Полтаве часть боевиков погибли из-за недостаточной подготовки медиков. Об этом рассказал украинский военный врач Игорь Ткачев, его процитировало издание «Страна.ua».

«Погибших могло быть меньше, если бы использовалось качественное оборудование для спасения раненых и была бы лучше подготовка медиков», — сказал он.

По словам Ткачева, солдат не спасли из-за некачественных жгутов. Кроме того, прибывшие врачи не умели грамотно оказывать помощь раненым. В ответственный момент они растерялись и не знали, что делать.

«Их к такому не готовили. Что делали ГСЧС (государственная служба по чрезвычайным ситуациям — прим. ред.) кроме переноса раненых, я точно не видел, помочь большинство из них нам не могло», — объяснил Ткачев и отметил, что у медиков не было с собой аптечек.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что число убитых при ракетном ударе по училищу ВСУ в Полтаве возросло до 215. Количество раненых — до 340. По данным журналистов, под удар «Искандеров», попали десятки инструкторов из разных стран НАТО.