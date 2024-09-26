Украина призвала бойкотировать мирный план Китая

Politico: Украина призвала не поддерживать план КНР по урегулированию конфликта

Фото: РИА «Новости»

Украинские дипломаты распространили среди участников Генассамблеи ООН призыв не поддерживать план по урегулированию конфликта, который предложил Китай. Об этом сообщило издание Politico.

Китай, указали в материале, намеревается подключить к своему плану страны Африки, Латинской Америки и Азии. Украинские дипломаты заявили, что КНР своими предложениями «предотвращает поражение России».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, раскритиковал Китай, Бразилию и страны Африки за то, что они не поддерживают его «формулу мира».

Глава МИД КНР Ван И и его российский коллега Сергей Лавров решили не слушать выступление, а встретиться лично и обсудить международную повестку дня.

Ранее украинский президент назвал китайско-бразильский мирный план деструктивным, а лидера Бразилии Инасиу Лулу да Силву пророссийским.

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