Politico: Украина призвала не поддерживать план КНР по урегулированию конфликта

Украинские дипломаты распространили среди участников Генассамблеи ООН призыв не поддерживать план по урегулированию конфликта, который предложил Китай. Об этом сообщило издание Politico .

Китай, указали в материале, намеревается подключить к своему плану страны Африки, Латинской Америки и Азии. Украинские дипломаты заявили, что КНР своими предложениями «предотвращает поражение России».

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, раскритиковал Китай, Бразилию и страны Африки за то, что они не поддерживают его «формулу мира».

Глава МИД КНР Ван И и его российский коллега Сергей Лавров решили не слушать выступление, а встретиться лично и обсудить международную повестку дня.

Ранее украинский президент назвал китайско-бразильский мирный план деструктивным, а лидера Бразилии Инасиу Лулу да Силву пророссийским.