Украина признала провал визита Зеленского в США

Визит Владимира Зеленского в США обернулся провалом из-за отказа во встрече кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Если не будет встречи с [Дональдом] Трампом, [спикером конгресса Майком] Джонсоном или [кандидатом в вице-президенты Джей-Ди] Вэнсом, визит можно будет считать провалом», — сообщил он.

Гончаренко* добавил, что без поддержки обеих американских партий Украина не сможет победить и что отставка украинского посла Оксаны Маркаровой ничего не изменит.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Трамп и не собирался встречаться с Зеленским во время визита того в США.

Бывший американский президент назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории», заявив, что тот каждый раз уезжает из Америки с миллионами долларов в карманах.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.