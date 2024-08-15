Украина признала обсуждение с Западом атаки на Курскую область

Подоляк: Украина непублично обсуждала с Западом планы атаки на Курскую область

Фото: РИА «Новости»

Западные партнеры Украины знали о ее планах атаковать Курскую область, хотя и не во всех деталях. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью The Independent.

«Обсуждения между партнерами были, просто не на публичном уровне», — заявил он, добавив, что некоторые детали должны были сохранить элемент неожиданности.

Одним из главных разногласий со странами НАТО он назвал запрет использовать дальнобойное орудие в глубине российской территории.

Ранее советник министра обороны России Андрей Ильницкий заявил, что атаку ВСУ координируют западные спецслужбы и что Запад не пойдет ни на какие переговоры, пока преимущество не на его стороне.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад не заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине прекратился.

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