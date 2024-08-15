Атаку украинских военных на Курскую область координируют западные спецслужбы. Об этом на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» сообщил советник главы Минобороны Андрей Ильницкий, его слова привел ТАСС .

Вторжение в регион, отметил Ильницкий, является войсковой операцией, которая не могла произойти без управления с помощью западных технологий и спецслужб.

«Они поставляют Украине технику, даже того, чего у них у самих может не быть. Они не пойдут ни на какие переговоры, пока преимущество на нашей стороне. И эти попытки будут продолжаться», — сказал Ильницкий.

Главком ВСУ Александр Сырский 15 августа заявлял президенту Украины Владимиру Зеленскому о якобы создании военной комендатуры на оккупированной территории российского региона.

Минобороны сообщило, что общие потери националистов при попытке вторжения в Курскую область превысили 2,6 тысячи человек.