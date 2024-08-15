«Закончим эту драчку»: Лукашенко предложил Западу остановить конфликт на Украине

Конфликт на Украине не нужен ни России, ни Белоруссии, ни самой Украине, но Запад не намеревается его прекращать. Об этом сообщил Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия». Содержание беседы опубликовала пресс-служба белорусского лидера.

«Если они хотят, чтобы этого не было, давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им», — подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что западные политики надеются на взаимное уничтожение русских и украинцев.

Кроме того, Лукашенко заявил, что, несмотря на все его разногласия с Владимиром Путиным, у российского лидера ни с одной страной нет таких тесных отношений, как с Белоруссией. Он добавил, что русские и белорусы практически неотличимы друг от друга.

Ранее советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий уличил Запад в координации нападения украинских боевиков на Курскую область.