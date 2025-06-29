Помощник Путина раскрыл правду о поставках оружия из США Украине

Новая администрация Белого дома не отказалась от поставок вооружений украинскому руководству. Об этом журналисту Павлу Зарубину рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

По словам политика, США сейчас продолжают только некоторые поставки оружия. Другие военные транши уже прекращены.

Какие именно типы вооружений американская сторона продолжает отправлять Украине, Ушаков не уточнил.

В ходе интервью представитель Кремля указал, что во времена Джо Байдена вопрос передачи оружия Киеву был главным раздражителем для России.

Сейчас же, объяснил Ушаков, диалог с командой Дональда Трампа Кремль выстроил в другом стиле. Общение с администрацией Белого дома напоминает скорее дружеское.

В марте 2025 года SIRPI заявил, что Украина стала крупнейшим в мире импортером оружия за период с 2020 по 2024 годы.

По данным института, с момента начала спецоперации России, как минимум 35 стран отправили вооружение украинской стороне.

Ранее необычное заявление об Украине сделал американский Госдепартамент.