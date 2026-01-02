Украина придумала фейк о Харькове после теракта в Хорлах

Российские войска 2 января не атаковали Харьков ракетным оружием или авиационными средствами поражения. Взрыв в торговом центре «Персона» мог произойти из-за детонации хранившихся там украинских боеприпасов, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Информация о якобы нанесении 2 января <...> удара по Харькову не соответствует действительности. Вооруженные cилы РФ не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города», — заявили представители министерства.

Эпицентр взрыва, судя по опубликованным на Украине видеозаписям, находился в ТЦ «Персона» на улице Олеся Гончара. Минобороны сообщило, что за несколько секунд до него в здании началось сильное задымление. Это признак того, что с большой долей вероятности в нем произошла детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины, а не удар извне.

Фейк о якобы российском ударе по Харькову военное руководство связало с желанием отвлечь внимание от атаки беспилотников по кафе в селе Хорлы в новогоднюю ночь. По данным херсонских властей, погибли не менее 27 человек.

Ранее ООН выразила обеспокоенность атакой на Хорлы. Офис генсека напомнил, что нападения на гражданских запрещены международным правом.