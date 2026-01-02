В ООН отреагировали на теракт ВСУ в Хорлах

Гутерриш после удара ВСУ в Хорлах: нападение на гражданских неприемлемо

Удар ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области в новогоднюю ночь вызвал обеспокоенность у генсека ООН Антониу Гутерриша. Об этом РИА «Новости» сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

«Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Где бы они ни происходили, они неприемлемы и должны прекратиться», — передал он позицию Гутерриша.

Дюжаррик добавил, что ООН не обладает возможностями проверить какие-либо детали об атаке ВСУ на Херсонскую область.

Ранее стало известно, что губернатор региона Владимир Сальдо назвал возможных исполнителей теракта в Хорлах. К удару могут быть причастны боевики подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра».

Жертвами атаки на гостиницу и кафе в херсонском селе стали минимум 27 человек, в том числе двое детей. В крымской больнице 2 января умерла одна из пострадавших.