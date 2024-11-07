Командование Вооруженных сил Украины направит вооружения из нового пакета военной помощи от США в Курскую область. С их помощью боевики вступят в новые бои в российском приграничье, сообщил обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс.

Пентагон анонсировал выделение пакета помощи Украине стоимостью 425 миллионов долларов. В него вошли бомбы, ракеты, артиллерийские снаряды и 212 скоростных восьмиколесных бронемашин Stryker. Журналист предположил, что Генштаб ВСУ при распределении полученных вооружений отдаст приоритет 95-й десантно-штурмовой бригаде. По информации Экса, военные задействуют эту технику в новых боях на территории Курской области.

«Большинство украинских Stryker уже в Курске. Нет никаких оснований полагать, что дополнительные машины не выйдут на выступ, чтобы встретить контратакующих русских и их новых северокорейских союзников», — сказал он.

Экс уточнил, что бронемашины из предыдущих партий достались 80-й и 82-й воздушно-штурмовым бригадам, проникшим в Курскую область. Участники нападения из 95-й десантно-штурмовой бригады пока не получили ни одной Stryker.

Главком ВСУ Александр Сырский начал подготовку к выводу войск из Курской области, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Она заявила, что за неудавшуюся операцию в российском приграничье Украина поплатилась землями на своей территории.