Forbes: ВСУ планируют использовать Stryker против ВС России в Курской области

Украинская армия планирует использовать поставляемые из США бронетранспортеры Stryker в Курской области. Об этом написал обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Неясно, как быстро новые БМП прибудут на Украину. Но ясно, что там собираются с ними делать», — заявил он.

США объявили о новом пакете помощи Украине, в который вошли и очередные поставки бронетранспортеров, 1 ноября. Общая сумма предполагаемой военной поддержки составит 425 миллионов долларов.

Президент Владимир Путин в День народного единства, общаясь с активистами военно-патриотического центра «Вымпел», заявил, что Курскую область скоро зачистят от противника и на освобожденной территории потребуется помощь волонтеров.

Потери ВСУ с начала боевых действий в регионе достигли 30 тысяч военных.