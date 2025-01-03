Расположенное рядом с освобожденным Кураховом Шевченковское месторождение лития перешло под контроль России. Об этом в Telegram-канале сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Он уточнил, что общий объем находящихся под землей литиевых руд составляет почти 14 миллионов тонн. В качестве доказательства эксперт привел документы геологоразведки.

Рожин подчеркнул, что месторождение обнаружили еще во времена Советского Союза в 1982 году.

«Здесь не только литий, ставший „энергетической кровью“ века электромобилей, возобновляемой энергетики и накопителей энергии, но тут еще и целый спектр других важных элементов — рубидий, цезий, тантал, ниобий, бериллий», — перечислил военный эксперт.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Евросоюз поддержал Украину ради ее природных ресурсов. Все заявления западных политиков о защите «демократии и свободы» он назвал ширмой, чтобы получить доступ к природным богатствам страны, чья минимальная оценка составляет 11,5 триллиона долларов.