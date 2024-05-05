Украина потеряла больше энергомощностей, чем успела восстановить | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 04:32 Украина потеряла больше энергомощностей, чем успела восстановить Глава Минэнерго Галущенко: Украина не успевает восстанавливать энергосистему Pixabay

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В ходе последних ударов по энергосистеме Украины уничтожено больше объектов, чем удалось восстановить со времени прошлых атак. Такое заявление в эфире единого украинского новостного телемарафона сделал министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы это сделали, и они это уничтожили… К сожалению, они уничтожили даже больше, чем мы восстановили», — заявил министр.

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Галущенко подчеркнул, что некоторые атаки полностью уничтожили инфраструктуру, и возможность ее восстановления под большим сомнением.

В конце апреля оборудование четырех ТЭС на Украине получило серьезные повреждения. В результате ночных ударов также повреждения получила энергетическая инфраструктура сразу трех регионов на западе и востоке страны.