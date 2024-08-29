Украина поплатится за «курскую авантюру» — постпредство РФ в ООН
Полянский: Украина потеряет позиции и расплатится сполна за «курскую авантюру»
ВСУ из-за операции в Курской области и нехватки личного состава начали терять позиции, которые удерживали в течение нескольких лет. Нападение на российский регион обернется для них тяжелыми последствиями, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Его процитировало РИА «Новости».
Он обратил внимание на то, что ВСУ не перебросили резервы к своим подразделениям в Курской области. Полянский сообщил, что на этом фоне российские войска стали освобождать последние опорные пункты, которые противник удерживал и укреплял с 2014 года.
«И это только начало. Расплачиваться за „курскую авантюру“ Украине еще придется сполна», — пригрозил дипломат.
Главком ВСУ Александр Сырский понимал, что нападение на Курскую область обернется для его страны большими боевыми потерями, заявил отставной разведчик Скотт Риттер. Он предупредил, что из-за продвижения Вооруженных сил России Украина потеряет еще больше территорий.