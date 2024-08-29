ВСУ из-за операции в Курской области и нехватки личного состава начали терять позиции, которые удерживали в течение нескольких лет. Нападение на российский регион обернется для них тяжелыми последствиями, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский. Его процитировало РИА «Новости» .

Он обратил внимание на то, что ВСУ не перебросили резервы к своим подразделениям в Курской области. Полянский сообщил, что на этом фоне российские войска стали освобождать последние опорные пункты, которые противник удерживал и укреплял с 2014 года.

«И это только начало. Расплачиваться за „курскую авантюру“ Украине еще придется сполна», — пригрозил дипломат.

Главком ВСУ Александр Сырский понимал, что нападение на Курскую область обернется для его страны большими боевыми потерями, заявил отставной разведчик Скотт Риттер. Он предупредил, что из-за продвижения Вооруженных сил России Украина потеряет еще больше территорий.