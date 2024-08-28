Нападение украинских боевиков на Курскую область поставило крест на возможности переговоров с Россией и вызвало сильное недовольство стран Запада. Поэтому приказ Зеленского о наступлении через границу стал смертным приговором для Украины. Об этом в своей статье написал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он пояснил, что до вылазки украинских боевиков на российскую территорию шансы на мирные переговоры и сохранение страны даже с территориальными потерями еще оставались. Но после начала боев в Курской области Украину списали со счетов даже западные союзники.

«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности», — написал Медведчук.

Политик добавил, что решение Зеленского вызвало сильные вопросы у США, которые не подписывались на финансирование по вторжению в Россию. Поэтому сейчас западные политики судорожно ищут выход из сложившейся ситуации.

«Прагматичным американцам и европейцам проще сделать удар в спину бывшему союзнику и „дорогому другу“, как они это проделали в свое время с Гитлером. Ведь не зря режим Зеленского постоянно обвиняется в США в коррупции. Это удавка на шее Зеленского, и ее уже не могут не затянуть», — добавил Медведчук.

Он пояснил, что Запад свалит всю вину на Зеленского, чтобы избавиться от непомерных трат и уйти от риска третьей мировой войны. Бывшие союзники больше не видят в Украине выгоду в экономическом и военном плане, а для России она стала государством-террористом. Вывести страну из этого положения Зеленский не сможет. Поэтому сейчас надо спасать народ, который не хочет погибнуть из-за решений своего лидера.

В начале августа движение «Другая Украина» направила обращение в Совет Европы, ОБСЕ и другие международные организации с требованием восстановить в стране конституционный строй, так как власть оказалась в руках потерявшего легитимность Зеленского. Лидер движения Виктор Медведчук отметил, что в страну нужно вернуть демократию для сохранения народа.