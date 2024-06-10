Украина получила от Финляндии вооружения на стадии разработки

Yle: Финляндия отправила Украине новейшие образцы вооружений

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Наряду с устаревшими вооружениями Украина получила от Финляндии новейшие образцы, в том числе на стадии разработки. Начальник управления военной экономики финских Сил обороны Микко Хейсканен сообщил об этом Yle.

По его словам, страна задействовала в военной помощи Украине запасы вооружений. Военные получили устаревшие образцы. Одновременно с этим финские власти решили отправлять совершенно новое оружие, в том числе находившееся в разработке.

Хейсканен заявил, что Финляндия получила от Украины положительную обратную связь. Он допустил, что в военной помощи дальнейшем задействуют производственные резервы Сил обороны и местных компаний, но для этого потребуется политическая воля.

Власти Финляндии ранее разрешили Украине наносить поставленным оружием удары по России. Президент Финляндии Александер Стубб заявил об отсутствии ограничений на его использование.

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