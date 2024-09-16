Украина получит от Дании еще несколько истребителей F-16

Дания направит Украине еще несколько истребителей F-16 до конца текущего года. Об этом сообщил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, чьи слова привело агентство Ritzau.
Глава Минобороны не раскрыл количество обещанных самолетов и точные даты поставок «в целях безопасности». Он также напомнил, что Украина получила от Дании первый истребитель F-16 в августе.
Американский подрядчик Draken International начал искать бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где идет подготовка пилотов ВСУ. Компания опубликовала вакансии на должность инструкторов по управлению F-16, специалистов по техобслуживанию и механиков.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал, что армия уже начала использовать американские истребители. Глава государства указал на необходимость создать «сильный флот» из самолетов США.
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