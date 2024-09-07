США начали искать пилотов для обучения ВСУ управлению F-16

Американский подрядчик Draken International начал рекрутировать в США бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где ведется подготовка пилотов ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Военная компания опубликовала вакансии инструктора по пилотированию F-16, механиков и специалистов по техобслуживанию истребителей. По данным агентства, Draken International отвечает за управление работой учебной базы, готовящей военных летчиков для полетов на американских истребителях.

Вакансии разместили только на американском сайте, они появились там в середине августа. Для получения должности пилотам необходимо иметь от двух тысяч часов налета и пройти проверку Секретной службы США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал на военной базе в Германии, что ВСУ уже начали применять истребители F-16. Стране необходимо создать «сильный флот» из американских истребителей, добавил он.

Украинский лидер также призвал западные страны проигнорировать очерченные Россией красные линии и передать Украине дальнобойное оружие.