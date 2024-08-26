Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на приграничные населенные пункты Курской области «превентивным ударом» и попыткой «заставить Россию принять справедливый мир». Политолог Петр Колчин в комментарии 360.ru заявил, что украинская провокация окончательно поставила крест на возможности дипломатического урегулирования конфликта. Он добавил, что за планом по атаке украинских боевиков на российский регион стоят западные союзники киевского режима.

Далее — его прямая речь

Агрессивные планы Украинское руководство поставило крест на возможности дипломатического урегулирования конфликта, начав агрессию против Курской области. Все разговоры Киева о необходимости дипломатии и договоренностей разбились о реальное положение дел. Украина показала, что не хочет переговоров, не хочет никакого урегулирования, и за всеми ее миролюбивыми заявлениями скрываются довольно агрессивные планы. При этом показательно, что Киев не атакует участки фронта, где ВСУ наступают, а активизирует деятельность против мирных жителей, прибегая к актам террора. Поэтому само поведение Киева как раз и уничтожило возможность переговоров. И нынешние заявления Зеленского, конечно, никак не могут поменять этой реальности.

Западные кукловоды

Это обострение было согласовано с Соединенными Штатами Америки, несмотря на то что Вашингтон в первые дни не мог выстроить единый подход к интерпретации событий. Теперь уже очевидно, что США санкционировали это, а Лондон и Варшава связаны с разработкой этого плана.



Уведомлять об этом другие страны НАТО участники заговора не спешили. Но, как и раньше, США просто навяжут остальным участникам альянса свою волю. Для этого у них есть все инструменты.

Переговоры невозможны

Заявления Зеленского о том, что все действия Украины направлены на то, чтобы заставить Россию быть готовой к миру, пусты. Узурпатор власти на Украине просто пытается оправдать акт агрессии, который должен был стать огромным

пиар-проектом, для того чтобы хоть как-то оживить украинское общество. Люди уже стали свидетелями краха фронта в Донбассе и полной разрухи в экономике. Еще одной целью этой провокации стала попытка создать для Запада картинки возможных успехов ВСУ. На деле все понимают, что с помощью таких провокаций сама возможность дипломатического урегулирования практически похоронена. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не вели никаких переговоров до нападения ВСУ на приграничные районы Курской области.