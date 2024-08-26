Кремль опроверг переговоры с Украиной до атаки на Курскую область

Песков: переговоров между Россией и Украиной до атаки на Курскую область не было

Россия и Украина не вели никаких конфиденциальных переговоров до нападения ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что тема мирных переговоров сейчас «изрядно потеряла актуальность».

«Нет, никаких переговоров не было», — отметил он.

Песков указал на большое число сообщений в СМИ о якобы контактах России и Украины, но не все они имеют правдивый характер.

Депутат Леонид Слуцкий на минувшей неделе заявлял, что после атаки украинских военных на села в Курской области проведение мирных переговоров с Украиной стало невозможным.

Ранее газета The Guardian писала о планах ВСУ осуществить демонстративную атаку на центральные области России ракетами Storm Shadow. Авторы публикации заявили, что это якобы вынудит власти РФ пойти на переговоры.