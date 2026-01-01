Украина получила две новые системы Patriot

Украине предоставили две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщило Министерство обороны страны в Telegram-канале.

«Еще два комплекса ПВО Patriot встали на защиту городов и критической инфраструктуры», — указали в ведомстве.

Поставку произвела Германия.

Ранее стало известно, что Украина в 2026 году также получит из запасов бундесвера управляемые ракеты Sidewinder. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Киеву направят большое количество ракет.

Выделить средства на закупку вооружений для Украины пообещали 15 западных стран. Среди них — Великобритания, Нидерланды и Дания.