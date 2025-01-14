Украина подтвердила атаку по химзаводу в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать химический завод в Брянской области. Об этом сообщил «РБК-Украина» .

Удар по заводу нанесли спецподразделения Сил беспилотных систем совместно с другими подразделениями ВСУ. Издание заявило, что в результате атаки были уничтожены подстанции и другая важная инфраструктура предприятия.

Официальные источники не подтверждают это заявление. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские ПВО успешно отразили все ракетные удары по области.

Местные жители рассказали о раздававшихся над городом мощных взрывах, которые гремели около пяти минут. Позже появилась информация о том, что на территории Брянского химического завода в городе Сельцо обнаружили обломки баллистической ракеты ATACMS.

В ночь на 14 января российские регионы подверглись самой массированной с начала нового года атаке украинских беспилотников. По данным Shot, над несколькими регионами России сбили более 200 беспилотников. Боевики ВСУ использовали несколько типов БПЛА, в том числе «Бобер», «Лютый», PD-2, UJ-22, а также пять ракет.