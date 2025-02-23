Украина подготовила предложение о масштабном обмене военнопленными

На Украине разработали предложение об обмене пленными по схеме «всех на всех»

На Украине разработали предложение обмена пленными с Россией по схеме «всех на всех». Об этом заявил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко, его слова привело агентство «Укринформ».

Он отметил, что это предложение совместно разработали офис президента страны, Министерство иностранных дел и Координационный штаб. По словам Охрименко, украинская сторона постоянно подчеркивает необходимость проведения обменов именно по этой схеме.

Ранее 150 российских военнопленных вернулись в результате равного обмена с украинской стороной. Гуманитарную помощь в возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Еще один обмен военнопленными состоялся в середине января. Тогда 25 пленных российских военнослужащих были переправлены в Белоруссию, где им дали возможность связаться с родственниками и оказали медицинскую и психологическую помощь.