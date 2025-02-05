Россия вернула из украинского плена 150 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве.

Взамен передали 150 военнопленных ВСУ.

Сейчас российские бойцы находятся в Белоруссии. Там они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

ОАЭ оказали гуманитарную помощь в возвращении российских военнослужащих из плена.

В середине января Россия вернула из украинского плена 25 военных. В Минобороны уточнили, что после возвращения домой бойцов отправляют на лечение и реабилитацию. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия продолжает процесс обсуждения обмена военнопленными и дорожит жизнью каждого военнослужащего.