HS: в мае Украина по ошибке направила БПЛА со взрывчаткой в сторону Финляндии

Украинские боевики в мае по ошибке направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону Финляндии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

«Украина сама предупредила Финляндию ночью о том, что по ошибке запустила беспилотники в сторону Финляндии. Беспилотники несли взрывчатку», — говорилось в материале.

Это произошло в ночь на 15 мая. Киевский режим заранее предупредил финские власти о возможном приближении дронов. В республике на несколько часов закрывали аэропорт в Хельсинки, а население призывали укрыться в безопасных местах.

Ранее российское посольство в Хельсинки сообщало, что Финляндия запретила ВСУ использовать свою территорию для ударов по России. При этом финские власти заявили, что якобы украинские атаки «правомерны» и «обоснованы».