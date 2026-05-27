Финляндия официально запретила ВСУ использовать свою территорию для ударов по России, но оправдывает методы Киева, заявили в российском посольстве в Хельсинки. Об этом сообщили «Известия» .

«Фиксируем неоднократные упоминания того, что представители финского политического руководства доводили соответствующие сигналы до сведения своих „украинских друзей“», — отметили в диппредставительстве.

Вместе с тем, финские власти говорят о «правомерности» и «обоснованности» атак на объекты в России и предупреждают население, что инциденты с беспилотниками, вероятно, не прекратятся.

Такая риторика не способствует снижению напряженности, и без того возросшей из-за форсированной милитаризации Финляндии и интенсивного освоения территории страны силами НАТО, подчеркнули дипломаты.

Ранее Финляндия и Эстония запретили Украине использовать свое небо для ее БПЛА.