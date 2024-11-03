Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о политизации Украиной процесса обмена военнопленными потребовал предоставить списки украинских солдат, которых российская сторона готова обменять. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Украина всегда готова принимать все списки всех наших граждан. Мы всегда готовы к проведению обменов военнопленными», — отметил он.
Ранее Москалькова заявила, что ее аппарат несколько раз обращался к Украине по активизации обмена пленными, однако из-за политизации этого вопроса процедура обмена проходит очень трудно.
Об украинских военнопленных также говорила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, некоторых военных ВСУ считают недостойными обмена. Речь идет о тех, кто добровольно сдавался российским солдатам и отказывался выполнять боевые задачи.
Украина запросила списки пленных, которых Россия готова обменять
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