«Как компьютерная игра». Пленный раскрыл детали обучения украинских военных в Польше

Украинских военных, проходивших подготовку в Польше, обучали стрельбе с использованием симуляторов, но с настоящим оружием. Об этом рассказал агентству РИА «Новости» военнопленный Владимир Молозин.

Молозина, 41-летнего жителя Полтавской области, мобилизовали несмотря на гипертонию второй степени. Обучение мужчина проходил на базе неподалеку от польского Конотопа.

На занятиях, вспоминает военнопленный, украинских солдат учили собирать и разбирать оружие, занимать позиции. Стрельбы, по его словам, проводились с небольшим количеством боеприпасов — военным выдавали по семь холостых и боевых патронов.

Отдельно уделялось внимание медицине — этому посвятили три дня. Еще три дня шли тренировки на тренажерах. По словам Молозина, они стреляли из автоматического станкового гранатомета MK19, установленного перед экраном.

«Как компьютерная игра, только с настоящим гранатометом», — пояснил мужчина.

Инструкторами выступали поляки, все обучение проходило исключительно на польском языке. Указания украинцам переводили те из них, кто раньше работал в Польше и понимал язык.

Ранее другой пленный украинский солдат раскрыл правду о потерях ВСУ. Он утверждает, что поля в зоне боевых действий покрыты телами военных Украины.