Николаевская область частично осталась без электроэнергии после взрывов

В результате точных ударов беспилотников ряд населенных пунктов Баштанского района Николаевской области оказался обесточен. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Ким.

«После утренней атаки есть повреждение энергетической инфраструктуры. В настоящее время частично обесточены населенные пункты Баштанского района», — написал он.

Ким добавил, что в Николаевском районе зафиксировали прилеты артиллерийских снарядов и беспилотников.

Ранее Минэнерго Украины заявило, что в Киеве жители после массированных атак по энергосистеме получают электричество только на 1,5–2 часа в сутки. Атака российских военных в ночь на 7 февраля усугубила дефицит мощностей, который быстро компенсировать невозможно.

Одессу в ночь на 9 февраля накрыла мощная атака беспилотников с новыми взрывами и пожарами.