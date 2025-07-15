Лавров: заявление Украины о Стамбуле говорит о нежелании договариваться

Украина не только наплевательски относится к своим гражданам, но и демонстрирует нежелание договариваться. Об этом заявил Сергей Лавров на саммите министров иностранных дел стран ШОС, его слова привело РИА «Новости» .

«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйены и прочие Мерцы запрещают это делать», — добавил глава МИД.

Ранее замминистра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что в Стамбуле обсуждали только гуманитарную составляющую — в частности обмен военнопленными, — поэтому такой формат переговоров практически исчерпал себя.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к третьему раунду переговоров с украинской стороной.