Россия готова к третьему этапу переговоров с Украиной

Россия готова начать третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда», — подчеркнул он.
Ранее Россия и Украина провели два этапа переговоров в Стамбуле. Они договорились об обмене пленными. Также российская сторона передала украинской тела погибших военных ВСУ. Еще страны обменялись проектами меморандумов по решению ситуации.
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