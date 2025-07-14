Россия готова к третьему этапу переговоров с Украиной

Песков заявил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной

Россия готова начать третий раунд переговоров с украинской стороной. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Российская сторона готова к продолжению и к проведению третьего раунда», — подчеркнул он.

Ранее Россия и Украина провели два этапа переговоров в Стамбуле. Они договорились об обмене пленными. Также российская сторона передала украинской тела погибших военных ВСУ. Еще страны обменялись проектами меморандумов по решению ситуации.