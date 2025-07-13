Украина сделала возмутительное заявление о стамбульских переговорах

Формат стамбульских переговоров с Россией практически исчерпал себя. Такое заявление высказал замглавы МИД Украины Сергей Кислица в беседе с Kyiv Independent.

«Этот (Стамбульский — прим. ред.) формат себя практически исчерпал», — подчеркнул замминистра.

Кислица заявил, что за исключением гуманитарной составляющей, никаких переговоров в Стамбуле не было. На встречах в Турции гуманитарный вопрос играл важную роль, несмотря на разные позиции сторон, признал украинский чиновник.

Россия и Украина провели два раунда переговоров по урегулированию конфликта. Договорились об обмене пленными, передали друг другу меморандумы с условиями прекращения огня. Пока нет информации о третьем раунде.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет, пока не завершится то, о чем договорились ранее. Глава киевского режима также обратил внимание на то, что Украина готова к любому формату встреч на уровне лидеров.