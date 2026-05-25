НКО «Голоса тех, кого нет»: 99% колумбийских наемников ВСУ пропали без вести

Близкие погибших на Украине колумбийских наемников не получили тела. Украинские власти репатриировали останки только двух бойцов, местонахождение остальных неизвестно, сообщил РИА «Новости» руководитель НКО «Голоса тех, кого нет» (Las voces de los que ya no están) Патрисия Мендиганьо.

«Мы направили запросы на Украину. Были обнаружены три тела, и процедура их репатриации началась в прошлом году», — сказала она.

Из трех обнаруженных тел только два транспортировали на родину. Останки еще одного человека не удалось привезти из-за бюрократических проблем.

Всего на Украине пропали без вести 300 колумбийских наемников. Мендиганьо заявила, что местонахождение 99% неизвестно.

Ранее взвод Вооруженных сил Украины под предводительством наемника из Колумбии сдался в плен. Командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба рассказал, что колумбийцев заманивали в зону СВО обещаниями больших выплат. Среди них много малограмотных людей, доверившихся рекрутам.