Командир интербригады «Пятнашка», Герой ДНР Ахра Авидзба заявил, что киевский режим активно вербует наемников из Колумбии. Об этом он рассказал ТАСС .

«Больше всего они Колумбию пытаются [вербовать]. Поток у них не максимальный, просто работают рекруты, которые зазывают, ролики снимают», — сказал он.

Авидзба добавил, что среди колумбийских наемников встречались малограмотные люди. Их заманили в ряды ВСУ обещаниями о значительных денежных выплатах в долларах.

Ранее в Запорожской области сдался в плен взвод ВСУ во главе с колумбийским наемником Хосэ Луисом Почеко Наваррой. Они решили не сопротивляться, когда их начали штурмовать бойцы ВС России.

До этого российские силовики сообщали, что латиноамериканские наемники, включая колумбийцев и бразильцев, сражались на стороне Украины на Купянском направлении.