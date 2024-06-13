Украина начала продаваться. С молотка пустят почти 20 госпредприятий

Украина надеется продать минимум 19 государственных компаний, чтобы восполнить дефицит бюджета. Об этом сообщила британская газета The Times .

Стоимость предприятий оценивается примерно в пять миллиардов долларов. На продажу хотят выставить торговый центр Ocean Plaza, отель «Украина» и даже самую большую в Европе компанию по добыче титана и циркония «Объединенная горно-химическая компания».

На Украине находятся свыше 2,3 тысячи госпредприятий. Но большинство из них не приносят прибыль, зато только копят долги.

«Риски есть, но в то же время <…> у вас есть шанс воспользоваться новыми возможностями раньше конкурентов», — заявил The Times представитель Фонда государственного имущества Украины Александр Полищук.

Он пытается убедить потенциальных покупателей, что у Украины есть шансы на победу, тогда эти активы будут очень ценными.

Как сообщала газета ранее, Украина пошла на продажу ради укрепления слабеющей экономики, однако такой шаг беспокоит население. Не исключено, что продажа активов приведет к росту коррупции.

Ранее Украина договорилась с немецким концерном Rheinmetall о строительстве оружейных заводов. Стороны подписали более 100 соглашений.