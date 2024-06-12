Украина залатает дыры в бюджете продажей госкомпаний и активов

Украинское руководство продаст государственные компании и активы, чтобы пополнить бюджет. Об этом сообщила газета The New York Times .

По информации издания, Украина выставит на аукцион порядка 20 компаний, в том числе отель «Украина», большой торговый центр в Киеве и несколько горнодобывающих и химических предприятий. Благодаря их продаже власти планируют восполнить дефицит бюджета, который составляет пять миллиардов долларов.

Источник газеты рассказал, что на этот шаг Украина пошла ради укрепления слабеющей экономики, однако он может вызвать беспокойство среди населения. В издании не исключили, что продажа активов станет объектом коррупции.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о негативных последствиях ужесточения мобилизационных мероприятий на Украине. По его мнению, из-за этого коррупция в стране получила «второе дыхание».