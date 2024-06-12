Немецкий концерн Rheinmetall решил открыть оружейные заводы на Украине

Свириденко: Rheinmetall начнет строить оружейные заводы на Украине

Фото: РИА «Новости»

Украина договорилась с немецким концерном Rheinmetall о строительстве оружейных заводов. Об этом сообщила министр экономики страны Юлия Свириденко.

Rheinmetall AG — один из крупнейших производителей военной техники в Германии и Европе.

По словам Свириденко, речь идет об инвестициях в рамках 1,5 миллиарда евро. Стороны подписали более 100 соглашений и договоренностей. Она также призвала зарубежные компании инвестировать в украинскую экономику для развития ее ВПК.

Ранее в рамках партнерской программы между Укроборонпромом и Rheinmetall на Украине открыли предприятие по ремонту и производству бронетехники.

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