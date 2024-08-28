Киев эвакуирует все службы и органы власти из подконтрольного ВСУ Селидово в ДНР

Киев эвакуирует все службы и органы власти из подконтрольного ВСУ Селидово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

По его словам, город покинули коммунальные службы.

«Администрация выехала еще в начале августа и вывезла все документы, выехала налоговая. Также почти нет связи, воды, газа и света», — сказал он.

Собеседник агентства добавил, что жителям приходится брать воду из единственной скважины.

По словам источника, жители Селидово начали готовиться к активным боевым действиям. Они запасаются едой и оборудовали подвалы. ВСУ ждут боевых действий в городской черте и активно заходят в Селидово.

На прошлой неделе российская армия продвинулась в зоне СВО, поэтому украинские власти приняли решение эвакуировать органы власти из Покровска. Только за сутки ВС России освободили по этому направлению три населенных пункта.

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин предупредил, что российские военные скоро возьмут Покровск.